بالصور: السعودية تدشن جواز السفر الإلكتروني الجديد.. إليكم مواصفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دشن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخميس، جواز السفر السعودي الجديد، بمواصفات إلكترونية وأمنية حديثة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن الجواز الجديد "مصمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية".

Credit: SPA

وأضاف البيان أن الجواز الجديد جاء بتضافر الجهود بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويعد خطوة في مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Credit: SPA

وبحسب البيان، يحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، وزُينت صفحاته بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.

Credit: SPA