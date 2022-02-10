السعودية.. التحالف يعلن إحباط هجوم حوثي على مطار مدني ووقوع 12 إصابة

دبي، الإمارات العربية المحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن تمكن الدفاعات الجوية السعودية من إحباط محاولة عمل عدائي باستخدام طائرة مسيرة نفذها الحوثيون وحاولت استهداف مطار أبها الدولي، الخميس.

وأكد التحالف أن عملية اعتراض الطائرة وإسقاطها تسببت بتناثر شظايا على الصالة الداخلية للمطار ما أدى لوقوع 12 إصابة طفيفة بين مدنيين من جنسيات مختلفة.

واعتبر التحالف أن استهداف المطار المدني بمثابة جريمة حرب نفذها الحوثيون.

من جانبهم، قال الحوثيون على لسان المتحدث باسم قواتهم المسلحة يحيى سريع: "سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله تعالى من إستهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقه، ويعتبر مطار أبها من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن. ننجدد تحذيرنا للمواطنيين بالإبتعاد عن المواقع العسكرية"، حسب قوله عبر صفحته على موقع تويتر.