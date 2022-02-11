مصر تعلق على انتخاب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر، الخميس، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وأكدت أنها "تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية".

وكان البرلمان الليبي انتخب بالإجماع فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الليبية الجديدة، والذي كان وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني، قبل أن يصدر الجيش ترحيبا بهذا التعيين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك، إن مصر "تثمن دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات".

وأضاف أن "مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها."

وتابع المتحدث أن "مصر مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها في إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته."

يذكر أن القوات المسلحة الليبية رحبت بتعيين باشاغا في بيان مصور ألقاه المتحدث باسمها، أحمد المسماري، وأكد فيه دعم الجيش الليبي لهذا التعيين.

وكان باشاغا عضوا في المجلس الرئاسي الليبي وتعرض لمحاولة اغتيال في مصراتة عام 2019 في وقت قريب من وقت هجوم خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" على طرابلس في العام نفسه.