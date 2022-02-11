ابنة صدام حسين تنعى "رفيق درب" والدها حاتم العزاوي

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نعت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، وفاة حاتم العزاوي "رفيق درب" والدها.

جاء ذلك في تغريدة لرغد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ناشرة صورة بالأبيض والأسود للعزاوي.

وقالت رغد في تعليق على الصورة: "أنعى إليكم وفاة المناضل حاتم حمدان العزاوي، العم العزيز، رفيق درب والدي الشهيد صدام حسين، تعازينا الحارة لعائلته الغالية العمة صبيحة العزاوي صديقة الوالدة ورفيقة الدرب ومدرسة الطفولة.."

وأضافت: "أسأل الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.."

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