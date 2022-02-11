تداول فيديو "جندي إسرائيلي يهرّب فلسطينيين مقابل سيجارة".. والجيش يرد

الشرق الأوسط
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أفيخاي أدرعي
Credit: @AvichayAdraee

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نسبوه لجندي إسرائيلي وأنه يقوم بتهريب فلسطينيين إلى الداخل الإسرائيلي مقابل سيجارة.

أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أعاد نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أن جنديًا إسرائيليًا يقوم بإدخال فلسطينيين خلسةً إلى إسرائيل مقابل سيجارة، أكذب هذا الفيديو جملة وتفصيلًا.."

وتابع أدرعي قائلا: "الشاب الذي ينتحل صفة الجندي لا يمت لنا بصلة، فان اردتم الكذب فليكن كذبكم مقنعًا اقله بارتداء صحيح للرتب العسكرية.."

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