خارجية إسرائيل تنشر فيديو لأكاديمي سعودي وتلفت لـ"جمال ورقي طرحه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو للأكاديمي السعودي، عبدالله الغذامي خلال مقابلة سابقة أجراها على قناة روتانا خليجية.

كيف تبني ذاتك القومية والوطنيةً المستديمة التي تجلب لك مركزا ؟ ما تنتجه وما تبتكره ! هذا ما يقوله الاستاذ عبدالله الغذامي 🇸🇦 في مقابلة نعرض مقتطفا من الحكم التي جاءت على لسانه @ghathami وما اجمل الطرح الراقي https://t.co/tH94T9pwh9

وعلقت إسرائيل بالعربية على مقطع الفيديو الذي نشرته على صفحتها المعرفة بتويتر: "كيف تبني ذاتك القومية والوطنيةً المستديمة التي تجلب لك مركزا؟ ما تنتجه وما تبتكره! هذا ما يقوله الاستاذ عبدالله الغذامي في مقابلة نعرض مقتطفا من الحكم التي جاءت على لسانه وما اجمل الطرح الراقي".

ويقول الغذامي في مقطع الفيديو: "أنا أبغى أنه على المستوى البعيد المدى كيف تصنع ذاتك القومية الوطنية المستديمة التي تجلب لك مركز رمزي ومعنوي؟ كلما صرت منتجا وأن تجد شيء يغير الكون، الدول التي عندها اختراعات الدول التي عندها صناعات الدول التي عندها اقتصاد ناجح.."

ووفقا لموقعه الرسمي فإن عبدالله الغذامي من مواليد عام 1946 في عنيزة، وهو أكاديمي وناقد أدبي وثقافي سعودي، وأستاذ النقد والنظرية في كلية الآداب، قسم اللغة العربية، بجامعة الملك سعود بالرياض. وحاصل على درجة الدكتوراة من جامعة إكستر البريطانية، وهو صاحب مشروع في النقد الثقافي وآخر حول المرأة واللغة .