الأردن يحبط عملية تهريب مخدرات وتسلل من الأراضي السورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أحبط حرس الحدود الأردني محاولة تهريب مخدرات وتسلل أفراد وآليات إلى من الأراضي السورية، وفقا لتصريحات صادرة عن مصدر مسؤول في الجيش الأردني الجمعة.

وقال مصدر مسؤول في القوات المسلحة الأردنية: "المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت اليوم الجمعة، عمليات نوعية متزامنة في عدة مواقع ضمن منطقة المسؤولية، تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية"، وفقا للجيش الأردني.

وأكد المصدر أن قوات تدخل سريع تصدت لمحاولة التسلل مشيرا إلى أن الأفراد تركوا الآليات وهربوا إلى العمق السوري.

وشهدت الحدود الجنوبية السورية حالة من الانفلات في ظل محاولات كثيرة لتهريب المخدرات نحو الخليج عبر الأردن، وسط اتهامات لحزب الله اللبناني بالوقوف خلف هذه المحاولات، وهو ما ينفيه الحزب.