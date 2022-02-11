الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، "الهجوم الإرهابي" الذي شنه الحوثيون على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى "إصابة ما لا يقل عن 10 مدنيين أبرياء".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن "الحوثيين انتهجوا نمطاً خطيراً من الإجراءات التعسفية والعدوانية المتزايدة ضد اليمنيين وجيران اليمن والمجتمع الدولي".

وأضاف: "كما أكد الرئيس جو بايدن في مكالمته مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بدعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية".

كان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن عن تمكن الدفاعات الجوية السعودية من إحباط محاولة عمل عدائي باستخدام طائرة مسيرة نفذها الحوثيون وحاولت استهداف مطار أبها الدولي، الخميس.

وأكد التحالف أن عملية اعتراض الطائرة وإسقاطها تسببت بتناثر شظايا على الصالة الداخلية للمطار ما أدى لوقوع 12 إصابة طفيفة بين مدنيين من جنسيات مختلفة.

واعتبر التحالف أن استهداف المطار المدني بمثابة جريمة حرب نفذها الحوثيون.

من جانبهم، قال الحوثيون على لسان المتحدث باسم قواتهم المسلحة يحيى سريع: "سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله تعالى من استهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقه، ويعتبر مطار أبها من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن. نجدد تحذيرنا للمواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية"، حسب قوله عبر حسابه على تويتر.

يذكر أن العاهل السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، الأربعاء، وجرى خلال الاتصال، التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.