ليس قوة جيشها.. هذا العامل قد يحمي أوكرانيا ويحبط أي غزو روسي ضدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعت السفارة السعودية في العاصمة الأوكرانية، كييف، مواطنيها إلى سرعة التواصل معها لتسهيل مغادرتهم البلاد فورا.

تهيب سفارة المملكة لدى اوكرانيا بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى اوكرانيا في الوقت الراهن، وعلى جميع المواطنين المتواجدين في اوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة على الارقام التالية لتسهيل مغادرتهم فوراً: 00380739090123 00380445205170

جاء ذلك في تغريدة للسفارة على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: "تهيب سفارة المملكة لدى اوكرانيا بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى اوكرانيا في الوقت الراهن، وعلى جميع المواطنين المتواجدين في اوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة على الارقام التالية لتسهيل مغادرتهم فوراً".

ونشرت السفارة الرقمين التاليين:

00380739090123

00380445205170

تهيب سفارة الدولة في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى أوكرانيا كما تدعو جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024

من جهتها نشرت سفارة الإمارات في أوكرانيا تغريدة قالت فيها: "تهيب سفارة الدولة في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى أوكرانيا كما تدعو جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024".