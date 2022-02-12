سفارة السعودية بأوكرانيا تدعو مواطنيها لسرعة لتواصل معها لتسهيل مغادرتهم فورا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعت السفارة السعودية في العاصمة الأوكرانية، كييف، مواطنيها إلى سرعة التواصل معها لتسهيل مغادرتهم البلاد فورا.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: "تهيب سفارة المملكة لدى اوكرانيا بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى اوكرانيا في الوقت الراهن، وعلى جميع المواطنين المتواجدين في اوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة على الارقام التالية لتسهيل مغادرتهم فوراً".

ونشرت السفارة الرقمين التاليين:

00380739090123

00380445205170

من جهتها نشرت سفارة الإمارات في أوكرانيا تغريدة قالت فيها: "تهيب سفارة الدولة في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى أوكرانيا كما تدعو جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024".

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