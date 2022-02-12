دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إحباط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي ميناء جدة الإسلامي وميناء ضباء.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث وردت إرسالية عبارة عن قفازات بلاستيكية وفي أثناء إجراء عملية التفتيش على الإرسالية عُثر على 2 مليون و60 ألف حبة كبتاغون، كانت مخبأة داخل كراتين القفازات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضافت الهيئة أن محاولة التهريب الثانية تمت في جمرك ميناء ضباء، حيث وردت إلى المملكة عبر الميناء إرسالية عبارة عن برتقال محمولة على إحدى الشاحنات، وبتفتيشها عُثر على 423 ألف و926 حبة، كانت مُخبأة في الإطارات الاحتياطية للشاحنة.

وأوضحت الهيئة أنه تم القبض على مستقبليها داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص.