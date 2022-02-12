مقاتلات أمريكية طراز F-22 تصل الإمارات لدعمها في مواجهة هجمات الحوثيين

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-22 إلى الإمارات العربية المتحدة، السبت، في إطار رد دفاعي أمريكي على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على البلاد.

"وصلت طائرات رابتورز إلى قاعدة الظفرة الجوية، في الإمارات العربية المتحدة، اليوم كجزء من مظاهرة متعددة الأوجه للدعم الأمريكي بعد سلسلة من الهجمات طوال شهر يناير هددت القوات المسلحة الأمريكية والإماراتية المتمركزة في المنشأة المضيفة"، بحسب الحساب الرسمي المركزي للقوات الجوية الأمريكية.

كانت هناك أربع هجمات أو محاولات هجوم على الإمارات العربية المتحدة منذ 17 يناير/ كانون الثاني. أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران مسؤوليتها عن ثلاث هجمات، وأعلنت جماعة عراقية شيعية أقل شهرة عن ثلاث هجمات.

استهدفت إحدى هجمات الحوثيين قاعدة الظفرة الجوية حيث يوجد حوالي 2000 جندي أمريكي. وأحبطت القوات الأمريكية والإماراتية هذا الهجوم الصاروخي.

سافر الجنرال كينيث "فرانك" ماكنزي، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الأحد الماضي، إلى الإمارات في زيارة تطمينية، حيث تواجه البلاد تصعيدًا في هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ من قبل مليشيات الحوثي اليمنية. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل مع الإمارات لإيجاد حلول لمكافحة هجمات الطائرات بدون طيار قبل إطلاقها.

وأضاف أن "الولايات المتحدة سترسل" سربًا "من طائرات F-22 خلال الأسبوع المقبل". وقال أيضًا لوكالة أنباء الإمارات: "لقد أحضرنا مدمرة في مدمرة صاروخية موجهة، يو إس إس كول، لديها قدرات دفاع صاروخي باليستي. وستقوم بدوريات في مياه الإمارات، وتعمل عن كثب مع المدافعين الجويين الإماراتيين لحماية بلادهم".