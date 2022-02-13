"صدمة" الطفل فواز القطيفان.. تداول فيديو اللحظات الأولى مع أهله بعد الاختطاف بسوريا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطفل السوري المختطف، فواز القطيفان، بعد الإفراج عنه وسط تفاعل وضجة.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت السبت، تحرير الطفل فواز القطيفان، بعد نحو 3 أشهر على اختطافه في محافظة درعا (جنوب غرب البلاد).

وطلبت المجموعة الخاطفة من أسرة الطفل فدية قيمتها نحو 140 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، حسبما قالت أسرته.

ونشرت وكالة الأنباء السورية صورة للطفل يحمله ضابط سوري. وكانت الصورة تحمل شعار وزارة الداخلية السورية، التي قالت في صفحتها على فيسبوك، السبت: "تحرير الطفل فواز قطيفان وهو الآن بحالة صحية جيدة".

في حين نشرت صفحة منسوبة إلى عائلة الطفل على فيسبوك، اسمها "عشيرة القطيفان"، صورة أخرى للطفل، قائلة إنها "الصورة للأولى للطفل فواز القطيفان في مدينة نوى بريف درعا بعد عملية دفع الفدية للخاطفين واستلامه من قبل أقاربه".

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