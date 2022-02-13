مرور أسبوع على اختطاف 17 مبشرًا في هايتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطفل السوري المختطف، فواز القطيفان، بعد الإفراج عنه وسط تفاعل وضجة.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت السبت، تحرير الطفل فواز القطيفان، بعد نحو 3 أشهر على اختطافه في محافظة درعا (جنوب غرب البلاد).

اللحظات الأولى للطفل #فواز_القطيفان والذي يبدو فيها مصدوما لكنه بصحة جيدة بعد أن أفرج مختطفوه عنه ووضعوه أمام صيدلية في أحد شوارع #نوى بمحافظة #درعا بعد استلام فديته التي بلغت 500 مليون ليرة سورية .. الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 🙏🏼 https://t.co/w4vvP3hFbJ

وطلبت المجموعة الخاطفة من أسرة الطفل فدية قيمتها نحو 140 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، حسبما قالت أسرته.

الطفل السوري #فواز_قطيفان عاد إلى أهله سالماً منذ قليل ♥️ الحمدلله على سلامتك يا فواز فقد فرحنا من أعماق قلبنا بعد أن حرق رحيل #ريان قلوبنا💔 #السعودية #سوريا #لبنان #المغرب #أحمد_مازن https://t.co/divNF9x7vU

ونشرت وكالة الأنباء السورية صورة للطفل يحمله ضابط سوري. وكانت الصورة تحمل شعار وزارة الداخلية السورية، التي قالت في صفحتها على فيسبوك، السبت: "تحرير الطفل فواز قطيفان وهو الآن بحالة صحية جيدة".

#فواز_قطيفان في حضن والده وبين أهله https://t.co/CzEfdoz3lD

في حين نشرت صفحة منسوبة إلى عائلة الطفل على فيسبوك، اسمها "عشيرة القطيفان"، صورة أخرى للطفل، قائلة إنها "الصورة للأولى للطفل فواز القطيفان في مدينة نوى بريف درعا بعد عملية دفع الفدية للخاطفين واستلامه من قبل أقاربه".