دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، السبت، "تحرير" الطفل فواز القطيفان، بعد نحو 3 أشهر على اختطافه في محافظة درعا (جنوب غرب البلاد).

ونالت قضية الطفل المخطوف اهتمامًا لافتا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في التدوين عنه عدد من المشاهير.

وطلبت المجموعة الخاطفة من أسرة الطفل فدية قيمتها نحو 140 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، حسبما قالت أسرته.

ونشرت وكالة الأنباء السورية صورة للطفل يحمله ضابط سوري. وكانت الصورة تحمل شعار وزارة الداخلية السورية، التي قالت في صفحتها على فيسبوك، السبت: "تحرير الطفل فواز قطيفان وهو الآن بحالة صحية جيدة".

#عاجل || #سانا .. 🔴 مراسل سانا في #درعا: تحرير الطفل المختطف #فواز_القطيفان وهو بحالة صحية جيدة https://t.co/1GkA93pLyE

ولم توضح السلطات السورية تفاصيل حول كيفية تحرير الطفل.

في حين نشرت صفحة منسوبة إلى عائلة الطفل على فيسبوك، اسمها "عشيرة القطيفان"، صورة أخرى للطفل، قائلة إنها "الصورة للأولى للطفل فواز القطيفان في مدينة نوى بريف درعا بعد عملية دفع الفدية للخاطفين واستلامه من قبل أقاربه".

والأسبوع الماضي، أعلنت عائلة قطيفان عبر هذه الصفحة أنها تمكنت من جمع مبلغ الفدية بمساعدة آخرين، من أجل دفعها للخاطفين.

وقبل 3 أشهر، اختطف مجهولون الطفل من قرية "إبطع" في ريف محافظة درعا، ونشروا مقاطع فيديو للاعتداء عليه لتهديد أسرته بدفع الفدية.