دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تدمير منظومة اتصالات يستخدمها الحوثيون للتحكم بالمسيرات، الأحد.

وقال التحالف حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "أجرينا اتصالاً بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبنا إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء"، حسب تعبيره.

وأضاف التحالف قائلا: "الحوثيون يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية".

وتابع التحالف السعودي: " دمرنا منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات"، إذ يستخدم الحوثيون هذه المسيرات لاستهداف مواقع في الأراضي السعودية والإماراتية.

وختم التحالف بالقول: "الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني"، حسب قوله.