دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تحية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، في القاهرة، حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية ولدى مسؤولي الحكومة في إسرائيل.

مبادرة السيسي بتحية الوزيرة الإسرائيلية كانت لدى افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، الذي بدأ في العاصمة المصرية، الاثنين.

خلال بث تليفزيوني، ظهر السيسي وهو يمشي داخل قاعة المؤتمر في اتجاه وزيرة الطاقة الإسرائيلية التي كانت تجلس على كرسي متحرك، قبل أن يدور بينهما حديث قصير.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت، بتصرف الرئيس المصري، قائلا عبر تويتر: "الرئيس السيسي، لمست (قلوبنا) جميعًا".

President al-Sisi, you’ve touched us all. https://t.co/1kYBZgznEx

وغردت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، مُعلقة: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي خطوة تستحق كل التقدير والاحترام يتوجه لالقاء التحية الخاصة على وزيرة الطاقة كارين الهرار المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة والذي إفتتح اليوم في القاهرة بمشاركة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ومثلها، وصف حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اللفتة بأنها "موقف إنساني نبيل"".

وتوطدت علاقات التعاون بين مصر وإسرائيل منذ وساطة القاهرة في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في مايو/ أيار الماضي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي إلى مصر منذ نحو عقد من الزمان. آنذاك، استقبله السيسي في منتجع شرم الشيخ.