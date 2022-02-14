دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي أعلنت بدء حقبة جديدة للعلاقات بين البلدين يعتزم زيادة زخمها في الزيارة التي سيجريها إلى الإمارات.

وقال أردوغان في آخر تغريدة له قبل مغادرة تركيا متجها إلى أبوظبي: " بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني"، حسب قوله عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: " واليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا"، حسب تعبيره.

بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني. واليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا.🇦🇪🇹🇷 https://t.co/Y0pLibKFE1

وغادر الرئيس التركي البلاد ظهر الإثنين، البلاد، متجها إلى الإمارات برفقة عدد من الوزراء على رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والمالية والتجارة.

ومن المرتقب أن تشهد زيارة أردوغان إلى أبوظبي، التي تجري لأول مرة منذ 10 سنوات، تعزيزا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين اللذين اختلفا على قضايا عدة خلال السنوات الماضية.