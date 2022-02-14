ترحيبا بزيارة أردوغان.. العلم التركي على برج خليفة وقرقاش يُعلق

الشرق الأوسط
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ترحيبا بزيارة أردوغان.. العلم التركي على برج خليفة وقرقاش يُعلق
Credit: ADEM ALTAN / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أضاء برج خليفة بالعلم التركي وجملة "أهلا بكم" باللغة التركية، وذلك ترحيبا بزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المرتقبة الإثنين.

ونشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية مقطع فيديو أظهر إضاءة برج خليفة بالعلم التركي وظهور عبارة "أهلا بكم"، وحمل الصرح المعماري في مدينة دبي أيضا جملة: "الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية".

ومن المنتظر أن يزور أردوغان الإمارات، الإثنين، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وذلك بعد أعوام من الخلافات على عدد من القضايا الإقليمية التي أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وستحمل هذه الزيارة رسالة تضامن من تركيا مع الإمارات في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة كما أنها ستشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفقا لقناة TRT التركية الحكومية.

وتسعى الإمارات منذ أشهر إلى "تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول" على حد تعبير المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، في إطار تعليقه على زيارة أردوغان.

يذكر أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، كان قد زار تركيا والتقى رئيسها في 24 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2021.

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