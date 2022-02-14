ترحيبا بزيارة أردوغان.. العلم التركي على برج خليفة وقرقاش يُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أضاء برج خليفة بالعلم التركي وجملة "أهلا بكم" باللغة التركية، وذلك ترحيبا بزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المرتقبة الإثنين.

ونشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية مقطع فيديو أظهر إضاءة برج خليفة بالعلم التركي وظهور عبارة "أهلا بكم"، وحمل الصرح المعماري في مدينة دبي أيضا جملة: "الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية".

ومن المنتظر أن يزور أردوغان الإمارات، الإثنين، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وذلك بعد أعوام من الخلافات على عدد من القضايا الإقليمية التي أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين.

إضاءة برج خليفة بعلم #تركيا مع عزف النشيد الوطني التركي احتفاء بزيارة الرئيس أردوغان إلى #الامارات أضاء البرج بعبارة "Hoş geldiniz" (أهلا بكم) باللغة التركية، إضافة إلى عبارة "الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية" باللغتين العربية والإنجليزية. https://t.co/q7UFbHYud8 https://t.co/552tOHg9vU

وستحمل هذه الزيارة رسالة تضامن من تركيا مع الإمارات في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة كما أنها ستشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفقا لقناة TRT التركية الحكومية.

وتسعى الإمارات منذ أشهر إلى "تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول" على حد تعبير المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، في إطار تعليقه على زيارة أردوغان.

الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول حرصاً منها على دعم استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها، سياسة الإمارات ايجابية وعقلانية وتصب في صالح الأمن والسلم والتنمية الاقليمية، وزيارة الرئيس أردوغان إلى أبوظبي تأتي في هذا الإطار الذي نراهن عليه لضمان مستقبل مزهر.

يذكر أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، كان قد زار تركيا والتقى رئيسها في 24 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2021.