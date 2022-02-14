دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفذت السلطات السعودية، الاثنين، حكم الإعدام على مقيم بعد اتهامه بقتل مقيم آخر في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لوزارة الداخلية، أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني حسن شحات – مصري الجنسية"، لإقدامه قتل مصري آخر اسمه سعيد إبراهيم ""بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته".

كانت أجهزة الأمن السعودية ألقت القبض على المتهم، وأحالته إلى المحكمة الجزائية، التي أيدت حكمها بالقتل قصاصًا محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم.