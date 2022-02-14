أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، الاثنين، في أول زيارة رسمية له لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ 2013. وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ورافق أردوغان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد.

وتعكس الرحلة، التي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد إلى أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا.

في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع الشريكان الإقليميان العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون، بما في ذلك عشر اتفاقيات أمنية واقتصادية وتكنولوجية. وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك يشمل صندوقًا استثماريًا بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا أنشأته الإمارات.

وأظهر التلفزيون الرسمي أن أردوغان قال قبل مغادرته مطار إسطنبول إنه سيناقش تعزيز العلاقات التجارية مع الإمارات، وإنه سيلتقي بمستثمرين بارزين في الدولة. وأكد مجدداً أن التجارة بين البلدين تبلغ بالفعل 8 مليارات دولار.

وقال أردوغان: "خلال زيارتي، سنتخذ (مع الإمارات) الخطوات التي ستشكل السنوات الخمسين المقبلة من صداقتنا وأخوتنا مع الإمارات".

وقال إن المحادثات خلال زيارته ستناقش الخطوات اللازمة التي يتعين اتخاذها لمعالجة التطورات بين روسيا وأوكرانيا، والتي قال إنها "أهم قضية إقليمية" يجب التركيز عليها.

وأضاف أن زوجته لم تستطع مرافقته لأنها لا تزال مصابة بكوفيد-19 وتخضع للعلاج.

كانت آخر زيارة قام بها أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2013، حيث كان ضيف شرف منتدى الشارقة للاتصال الحكومي.

وزار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الإمارات في ديسمبر/ كانون الأول 2021.