وزير خارجية البحرين: ولي العهد سيزور إسرائيل "في المستقبل القريب"

"أعتبره يومًا تاريخيًا".. استمع إلى ما قاله ملك البحرين ورئيس وزراء إسرائيل في المنامة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت في البحرين بأول زيارة رسمية

المنامة، البحرين (CNN)-- قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة قبل دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل.

وقال الزياني إن الزيارة ستتم "في المستقبل القريب".

تأتي التصريحات على هامش زيارة بينيت باعتباره أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البحرين.

وبحث بينيت مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي اللقاء، أكد ولي العهد البحريني على "تعزيز العمل المشترك وتعزيز مجالات التعاون"، فيما وصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي أوفير جندلمان، الزيارة بأنها "ناجحة ومثمرة".

وقال جندلمان في تغريدة عبر تويتر: "تم الاتفاق على تعميق التعاون بين الشعبين اجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا". وأضاف: "شكرًا لأصدقائنا البحرينيين على حفاوة الاستقبال. سنراكم قريبا في إسرائيل بإذن الله".

إلى جانب الإمارات، وقعت البحرين وإسرائيل في أيلول/سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات عبر وساطة أمريكية. ولحقت بهما السودان والمغرب.