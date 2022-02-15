قرقاش يوضح ما يجسده الاستقبال "الحافل" لأردوغان في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، أن الاستقبال "الحافل" الذي حظي به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يجسد عمل أبوظبي في سبيل تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، الثلاثاء.

وقال قرقاش في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الاستقبال الحافل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أبوظبي أحد ثمار العمل الجاد الذي تقوم به الإمارات في سبيل تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار"، حسب قوله.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقا قائلا في التغريدة نفسها: "توجهنا واضح المعالم ومقاربتنا تتجلى في تعظيم القواسم المشتركة وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي في المنطقة"، على حد تعبيره.

الاستقبال الحافل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أبوظبي أحد ثمار العمل الجاد الذي تقوم به الإمارات في سبيل تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار، توجهنا واضح المعالم ومقاربتنا تتجلى في تعظيم القواسم المشتركة وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي في المنطقة.

وكان قد وصل أردوغان مساء الإثنين إلى أبوظبي في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ عشر سنوات، حيث كان باستقباله ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وحظي الرئيس التركي باستقبال رسمي "حافل"، إذ أُطلقت بمناسبة وصوله 21 طلقة مدفعية وحلقت مقاتلات إماراتية نفاثة زينت سماء أبوظبي بألوان العلم التركي بالإضافة إلى موكب الخيالة الذي رافق السيارة التي استقلها أردوغان والشيخ محمد بن زايد فور دخولها قصر الوطن جنوب العاصمة الإماراتية.