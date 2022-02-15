الرئيس الإيراني يزور قطر نهاية الأسبوع.. وطهران تعلن السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نهاية الأسبوع الجاري بزيارة دولة قطر لحضور قمة كبار مصدري الغاز الطبيعي التي ستنعقد هناك، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وذكرت الوكالة، الاثنين، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، كان قد بعث في 27 يناير/ كانون الثاني، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى طهران ليسلم الدعوة إلى رئيسي لحضور القمة.

وذكرت الوكالة أن إيران وقطر تمتلكان أكبر حقل مشترك للغاز في العالم.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية اجتمع، الاثنين، مع حميد رضا دهقاني السفير الإيراني، و"جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين".

يذكر أن رئيسي أشار الشهر الماضي، وقت استلام الرئيس الإيراني الدعوة من وزير الخارجية القطري، إلى "أهمية التعاون الإقليمي"، وقال إن "تمتين العلاقات وزيادة التآزر بين الدول المجاورة يمكن أن يحقق الأمن في المنطقة".

وأكد الرئيس الإيراني على "أهمية الآليات المتعددة الأطراف في ضمان الأمن، لا سيما في مجال الطاقة"، وقال: "من الضروري حماية ودعم التنسيق والتعاون في سياسات الطاقة للدول المنتجة".

واعتبر رئيسي أن "أولوية السياسة الخارجية لإيران في العهد الجديد هي تطوير وتعميق العلاقات والتعاون مع دول المنطقة والدول المجاورة"، وأكد أن "طهران ترى أن التعاون الإقليمي يصب لصالح السلام والأمن والتنمية لشعوب المنطقة وترحب بهذا التعاون".

وعن فرص التعاون بين طهران والدوحة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، قال رئيسي: "نحن مستعدون لتفعيل كافة المجالات لتنمية التعاون الثنائي والإقليمي لصالح البلدين".