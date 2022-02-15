دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّر مسؤول أمني سعودي من رواج المخدرات في الأحياء العشوائية بنطاق محافظة جدة (غرب المملكة العربية السعودية).

وتحدث مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، في حديثه لقناة "روتانا خليجية"، عن إحصائيات "صادمة" بشأن تجارة المخدرات في الأحياء العشوائية.

وقال الجابري في مقابلة مع قناة "روتانا خليجية": "لو يعلم أهل الأحياء المجاورة عن خطورة الأحياء العشوائية ما سكنوا بجوارها".

وأضاف الجابري أن كميات "كبيرة" من المخدرات ضُبطت داخل هذه الأحياء خلال فترة وجيزة، موضحًا أن 218 كيلوغرامًا من الحشيش تم ضبطها.

وقال الجابري: تشكل خطورة مقار لمروجي المخدرات وأصبح أقدر أقول لك أنه في بعض الطرقات أصبح البيع علانية في بعض الأحياء العشوائية.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية غير قادرة "على فرض السيطرة الأمنية الكاملة على تلك الأحياء مقارنة بالأحياء المنظمة، لأنها ضيقة غير منظمة مروريًا ولا تسمح بدخول سيارات الأمن لضيق الشوارع"، ما يسهل عمل مروجي المخدرات.

أرقام صادمة عن حجم تجارة جميع أنواع المخدرات في الأحياء العشوائية يكشفها اللواء صالح الجابري (مدير شرطة منطقة مكة) #عشوائيات_جدة_في_الصورة https://t.co/BXEuuXCnZQ

وحذّر مدير شرطة منطقة مكة من انتشار "الشابو"، الذي قال إنه "من أخطر المواد المخدرة الآن، لأنها تؤدي إلى الإدمان من الاستعمال الأول للشخص. تشكل خطرًا على أبنائنا وبناتنا... من الممكن أن تصبح القتاة رهن مروج المخدرات من استعمالها الأول، يمكن استغلالها في سلوكيات خاطئة غير أخلاقية".

ومخدر الشابو من أنواع المخدرات التخليقية المستخرجة من مادة الميثامفيتامين، ويتم تصنيعه معمليًا في شكل بلورات أو حبات لامعة بيضاء أو زرقاء اللون. وللمخدر آثار سلبية نفسية وجسدية، منها الاكتئاب والتشنجات، على نحو قد يؤدي إلى الانتحار أو ارتكاب جرائم.