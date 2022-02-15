تركيا توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى اليمن

الشرق الأوسط
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طفل يمني يحمل بندقية كلاشنيكوف أثناء مشاركته في مظاهرة في العاصمة صنعاء
Credit: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، أنها توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى اليمن إلا في حالات الضرورة.

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وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن وزارة الخارجية التركية ذكرت، في بيان: "نظرا للظروف الأمنية غير المواتية في اليمن حاليا، نوصي مواطنينا بتجنب السفر إلى هذا البلد إلا في حالات الضرورة".

وأكدت الوزارة "ضرورة متابعة المواطنين الأتراك للتحذيرات والإعلانات التي قد تصدر عن الوزارة أو السفارة التركية في صنعاء".

ودعت الأتراك إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لسلامتهم الشخصية.

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