ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أرسل البيت الأبيض اثنين من المسؤولين الأمريكيين إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع للضغط على المملكة لضخ المزيد من النفط لأن المخاوف من الغزو الروسي لأوكرانيا تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة - وهو أمر حذر الرئيس جو بايدن في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء من أنه قد يزداد سوءًا إذا هاجمت روسيا.

وأكد مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN أن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوشتاين، كانا في الرياض يوم الأربعاء، في محاولة لتعزيز العلاقات على نطاق أوسع، ولكن أيضًا للضغط على المسؤولين السعوديين لضخ المزيد من (النفط) الخام وتحقيق استقرار الأسواق.

وقال المسؤول إن السعوديين يقاومون أي تغييرات في الإنتاج بسبب التزاماتهم تجاه أوبك +، وهو تجمع من الدول المنتجة للنفط يضم روسيا. وتأتي رحلة المسؤولين إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب مكالمة هاتفية بين بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان الأسبوع الماضي، ناقشا خلالها "ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية"، وفقًا لمضمون المكالمة الصادر عن البيت الأبيض.

وقال بايدن في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء إن الغزو الروسي لأوكرانيا من غير المرجح أن يكون "غير مؤلم" للأمريكيين.

وقال "قد يكون هناك تأثير على أسعار الطاقة لدينا. لذلك، نتخذ خطوات نشطة لزيادة الضغط على أسواق الطاقة الخاصة بنا لتعويض ارتفاع الأسعار".

كانت إدارة بايدن تضع خططًا طارئة لأشهر لدعم إمدادات الطاقة في أوروبا إذا تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في نقص الغاز وتسبب في اضطراب الاقتصاد العالمي، حسبما ذكرت شبكة CNN سابقًا.