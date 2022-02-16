دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن تركيا والمملكة العربية السعودية تواصلان الحوار، وأنه من المرتقب تحقيق تقدم عبر اتخاذ "خطوات ملموسة" في الفترة المقبلة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، الأربعاء، بأن ذلك جاء في حوار مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودة أردوغان من زيارته الرسمية إلى الإمارات، مساء الثلاثاء.

وقال أردوغان: "حوارنا مع السعودية مستمر، وننتظر تقدما من خلال الخطوات الملموسة في الفترة المقبلة"، وفقا لما نقلته "الأناضول".

وكان أردوغان قد صرح في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي أنه سوف يزور المملكة العربية السعودية في فبراير/شباط، لكن لم يصدر أي بيانات رسمية بعد تؤكد زيارة أردوغان للمملكة التي توقع بعض المراقبين حينها أن تتزامن مع زيارته إلى الإمارات.