خبير إيراني يوضح لـCNN ما يمكن أن يحدث إن فشلت المحادثات النووية

بلينكن: أمريكا تواصل اتباع الدبلوماسية مع إيران لكنها تدرس البدائل مع الحلفاء

بلينكن حول المحادثات النووية مع إيران: لا توحي بالتفاؤل

مستشار الفريق المفاوض الإيراني لـCNN: إيران أقوى بكثير من أي دولة أخرى في هذه المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الأربعاء، إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة أو أوروبا بعد الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، قبل وصفه الاتفاقية بأنها "قشر فارغ".

وكتب شمخاني، في تغريدة على تويتر: "فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي ورفع العقوبات، أصبحت خطة العمل الشاملة المشتركة الآن"قشر فارغ لإيران. لن تكون هناك محادثات إضافية بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة" مع عدم وفاء الولايات المتحدة وأوروبا بالتزاماتهما.

في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" نُشرت الأربعاء، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "على الأقل" إلى بيان سياسي من قبل الكونغرس الأمريكي، والذي قد يظهر التزام واشنطن بالاتفاق.

وقال أمير أبو اللهيان لـ"فاينانشيال تايمز": "من حيث المبدأ، لا يمكن للرأي العام في إيران أن يقبل كضمانة كلمات رئيس دولة، ناهيك عن الولايات المتحدة، بسبب انسحاب الأمريكيين من خطة العمل الشاملة المشتركة".

تشير تعليقات أمير عبد اللهيان إلى "فاينانشيال تايمز" إلى انخفاض توقعات إيران، التي دعت في السابق إلى ضمانات صارمة بأن رؤساء الولايات المتحدة في المستقبل لن ينسحبوا من الصفقة.

وقال أمير عبد اللهيان: "ما زلنا نشعر بالقلق في المقام الأول بشأن الضمانات (بأن الولايات المتحدة لن تنسحب)".

تنخرط إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر في الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. وتتوسط في المحادثات روسيا وأوروبا والصين، كلهم أعضاء في الاتفاقية.

تظل هذه الجولة من المفاوضات الأطول منذ بدء المحادثات. وأشار المفاوضون إلى إحراز تقدم إيجابي في المحادثات، ولكن لا تزال هناك خلافات رئيسية حول التحقق والضمانات.

وكتب شمخاني على تويتر يوم الثلاثاء "أن التحقق وتقديم الضمان جزء لا يتجزأ من صفقة جيدة".