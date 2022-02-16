حسن نصر الله يعلن امتلاك حزب الله لـ"صواريخ دقيقة" التوجيه ومسيّرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن الحزب رفع قدراته العسكرية في السنوات الأخيرة، وأصبح لديه آلاف من "صواريخ دقيقة" التوجيه وطائرات المسيّرة، التي قال إنه يتم تصنيعها في لبنان، على حد قوله.

وقال نصر الله، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "المنار" التابعة لحزب الله: “أصبح لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك منذ سنوات وحولنا عدد كبير من صواريخنا إلى دقيقة ولسنا بحاجة إلى أن ننقلها من إيران”.

وأضاف "أقول للعدو إبحث قدر ما تريد عن الصواريخ ونحن ننتظركم"، وأشار إلى أن "نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات ولسنا بحاجة لأن نجلبها من ايران".

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى الضربات الإسرائيلية في سوريا، التي قال إن إسرائيل ترى أنها بذلك توقف "انتقال السلاح النوعي إلى لبنان". وقال: "تعطيل النقل من ايران إلى لبنان شكل تهديدا وهذه المقاومة حولت التهديد إلى فرصة" أدت إلى "نتائج مثمرة".

وتابع: "لمقاومة قامت بتفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات طويلة... ولكن أخذت قرار التفعيل في الحد الأدنى في مواجهة المسيرات" الإسرائيلية.

واعتبر نصر الله أن "بعض الدول العربية التي طُلب منها التطبيع طلب منها لتقديم وقت وحياة ونفس وفرصة جديدة ليستمر هذا الكيان ولمساعدته للخروج من أزماته الحقيقية"، ورأى أن "التسوية السياسيةوالمفاوضات لا أفق لها والأفق الوحيد المفتوح والواعد والحقيقي والجدي الذي يمكن أن يوصل إلى النتيجة خلال سنوات هو أفق المقاومة".

ورفض حسن نصر الله "من يتهمنا بتأجيل الإنتخابات... نحن ذاهبون إلى الانتخابات كما في كل المواسم السابقة بجدية وحضور قوي وبتفاعل ومسؤولية".

وذكر أن هناك "مؤمرات عُقدت بالخارج" لنزع سلاح حزب الله، "شارك بها لبنانيون ويتكلمون بوضوح أنهم يسعون إلى الضغط على البيئة لتتخلى عن المقاومة"، حسب قوله.