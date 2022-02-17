برسالة ساخرة.. الجيش الإسرائيلي: هكذا هنأ النظام الإيراني حسن نصرالله بالذكرى الـ30 لقيادته حزب الله

الشرق الأوسط
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برسالة ساخرة.. الجيش الإسرائيلي: هكذا هنأ النظام الإيراني حسن نصرالله بالذكرى الـ30 لقيادته حزب الله
Credit: PATRICK BAZ / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سخر الجيش الإسرائيلي، الخميس، من طريقة تهنئة "افتراضية" إيران للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الذكرى الـ30 لتوليه قيادة الحزب.

ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها: "لا يمكن أن نعرف فحوى الرسالة التي أرسلها النظام الإيراني لحسن نصرالله في الذكرى الـ30 لتوليه قيادة حزب الله".

وتابع الجيش الإسرائيلي في تغريدته قائلا: "لكن ربما جاء فيها شيء من هذا القبيل"، وأضاف: "زائد أننا استعرضنا بعض الأحداث التي لا يجب أن تُنسى".

وضمت التغريدة صورة ساخرة جاء فيها أن الحكومة الإيرانية كتبت لنصرالله: "ذكرى 30 سعيدة من أفضل صديق لك في العالم.. هذه مكافأة إضافية على بدلاتك... أطيب الأمنيات... النظام الإيراني"، حسب تعبير الجيش الإسرائيلي.

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