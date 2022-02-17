الأردن يعلن إحباط تهريب منشطات جنسية منتهية الصلاحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، إحباط تهريب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية منتهية الصلاحية وسجائر إلكترونية كانت مخبأة في حاوية تم الإفصاح عن محتواها بأنها مواد غذائية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال مدير جمرك العقبة عقيد جمار أحمد العكاليك، إنه تم ضبط تلك المواد بناء على معلومات استخباراتية للجمارك وتمت معاينة الحاوية بأجهزة "الأكس ري".

وأضاف أنه بعد المعاينة تبين وجود كمية كبيرة من حبوب ومنشطات جنسية منتهية الصلاحية بعدد إجمالي 546 ألف حبة، و510 آلاف سيجارة إلكترونية و20 ألف و500 حبة بود "رأس السيجارة الإلكترونية".