القاضي غادة عون تعلن استمرارها في ملاحقة حاكم مصرف لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت القاضي غادة عون أنها ستواصل ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي تغيب مرارًا عن حضور جلسة استماع كشاهد على الرغم من استدعائه.

ويُنظر إلى سياسات سلامة المصرفية على نطاق واسع على أنها المحرك الرئيسي وراء التدهور المالي في البلاد، ويواجه حاكم مصرف لبنان أيضًا تحقيقات قضائية في فرنسا وسويسرا، من بين دول أوروبية أخرى، ولكن سلامة، الذي يتولى منصبه منذ عام 1993، نفى مرارًا مزاعم الفساد.

وقالت عون لشبكة CNN إن جهاز أمن الدولة اللبناني بحث عن سلامة في 3 مواقع مختلفة، الثلاثاء، بما في ذلك المقر الرئيسي لبنك لبنان وعنوانين شخصيين.

وأضافت عون أن قوى الأمن الداخلي منعت عناصر أمن الدولة من دخول الموقع الثالث، والذي تم تحديده على أنه منزل سلامة ولكن ليس من الواضح ما إذا كان رياض سلامة داخل هذا الموقع، إلا أن عون وصفت تلك العرقلة بأنها "غير قانونية وإجرامية".

وأصدرت قوى الأمن الداخلي، الثلاثاء، بيانا نفت فيه محاولتها منع عناصر أمن الدولة من تنفيذ أمر الاستدعاء القضائي، معتبرة أن واجبها "حماية حاكم المصرف من التهديدات الأمنية، خاصة بعد تلقي معلومات بهذا الشأن"، ولم يوضح البيان طبيعة التهديدات الأمنية.

ومددت عون، الثلاثاء، أمر استدعاء سلامة إلى أجل غير مسمى، قائلة إنها "ستواصل ملاحقته" حتى تقدمه إلى المحكمة، وقالت لشبكة CNN: "لدي أسئلة مهمة لطرحها عليه حول خسائر المصرف المركزي وغيرها".

ولم يرد فريق سلامة على طلب شبكة CNN للتعليق، الأربعاء.

ولكن سلامة قال في بيان في نوفمبر/ تشرين الثاني إن خصومه "ضللوا الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة عن استخدامه الأموال العامة"، وذكر أن "هذا تحريف للحقائق من أجل الإضرار بسمعتي وسمعة الآخرين، والحقيقة الوحيدة هي أننى لم استخدام أي أموال عامة على الإطلاق".