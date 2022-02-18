البحرين تكشف حقيقة وجود خلافات مع قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، الخميس، أن بلاده ملتزمة ببيان العلا الصادر عن الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في يناير/ كانون الأول 2021.

وقال الزياني إن "مملكة البحرين ليس لديها خلاف حول آلية الحوار مع دولة قطر بشأن القضايا العالقة طبقاً لبيان العلا"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وذكر وزير الخارجية البحريني خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية رداً على سؤال حول تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بأن "تأخر علاقات قطر مع البحرين سببها عدم الاتفاق على آليات حل الخلاف" بأنه "لا يوجد خلاف حول آلية الحوار الثنائي".

وأوضح الزياني أن "البحرين وجهت الدعوة للجانب القطري 3 مرات دون رد، واقترحت عقد الاجتماعات الثنائية للجان الفنية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض باعتبارها المنظومة الأم التي ترمز إلى العمل الخليجي ومسيرته المباركة طوال 4 عقود وتمثل جميع الدول الأعضاء، وقام أمين عام مجلس التعاون بنقل الطلب البحريني إلى الدوحة والتي لم تستجب حتى الآن بالرد على هذا المقترح".

يذكر أن بيان العُلا كان قد وضع أسس المصالحة الخليجية بين قطر منجهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.