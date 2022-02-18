دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن إطلاق طائرة مسيرة نحو الأراضي الإسرائيلية مؤكدا أن "الدرون" عادت بسلام إلى لبنان وهو ما أعلنه أيضا الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الجمعة.

قال الحزب في بيان نقلته قناة المنار التابعة له: "بتاريخ اليوم اطلقلت المقاومة الاسلامية الطائرة المسيرة “حسان” داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة"، حسب البيان.

وأضاف الحزب المصنف إرهابيا لدى عدد من دول المنطقة قائلا: "الطائرة المسيرة “حسان” جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية"، حسب تعبير الحزب.

وأشار الحزب إلى أن المهمة الاستطلاعية امتدت على طول 70 كم على طول الحدود الشمالية لإسرائيل.

وادعى حزب الله أن الطائرة المسيرة عادت سالمة رغم محاولات إسرائيل إسقاطها، وهو ما يتوافق مع رواية الجيش الإسرائيلي الذي أعلن إطلاق صواريخ من القبة الحديدة دون التمكن من إسقاط الطائرة.

وسمع سكان العاصمة اللبنانية بيروت أصوات تحليق كثيف للمقاتلات الإسرائيلية، وفق ما أكد شهود عيان لـCNN بالعربية.