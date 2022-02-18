الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرتين من لبنان وغزة

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية للحدود بين لبنان وإسرائيل
Credit: MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إسقاط مسيرتين (درون) من لبنان وقطاع غزة.

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وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على تويتر: " أسقطت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة درون تابعة لمنظمة حزب الله الارهابية والتي تسللت من داخل لبنان حيث كانت المسيرة تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل"، ونشر تغريدة بها صورة للمسيرة.

ولاحقا أعلن أدرعي إسقاط مسيرة في منطقة الحدود في جنوب قطاع غزة، وقال: "أسقطت قوات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم مسيرة درون في منطقة الحدود في جنوب قطاع بعد رصدها ومتابعتها طيلة الحادث. لقد سقط الدرون داخل قطاع غزة".

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