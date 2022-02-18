الأميرة بسمة توجه دعاء لملك السعودية وولي عهده وتشيد برؤيتهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت الأميرة السعودية، بسمة بنت سعود آل سعود، دعاء للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، وذلك أقل من شهرين منذ الإفراج عنها.

وقالت الأميرة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "الجمعة يوم الهدوء والصلاة على الرسول ومائدة تحفّها ملائكة الرحمن ودعوة ساعة ما بين فجرها ومغربها تغير ما بين غمضة عين وانتباهتها دعوة ودعوات بالخير والسلام للارض والانسان وهذه الجمعه نخص وندعوا الله ان نجتمع جميعا لكل من استودع الله حاجته وتوكل على خالقه"، حسب قولها.

وأضافت الأميرة بسمة قائلة في تغريدة أخرى: "ولا ننسى الوطن في دعاء والارض ومن عليها بإن تعود خضراء ورؤية ملك وولي عهده ورجال ونساء اجتمعوا للنهوض لعودة الازدهار لوطن احببناه وزرعنا بذور الخير في أرجائه"، حسب قولها.

٢. ولا ننسى الوطن في دعاء والارض ومن عليها بإن تعود خضراء ورؤية ملك وولي عهده ورجال ونساء اجتمعوا للنهوض لعودة الازدهار لوطن احببناه وزرعنا بذور الخير في أرجائه

وكان قد أُطلق سراح الأميرة بسمة وابنتها، سهود الشريف، في 6 يناير/كانون ثاني الماضي، حسبما أكد مستشارها القانوني لـCNN.

وأشارت تقارير إلى أن الأميرة السعودية اختفت عن الأنظار في آذار/مارس من عام 2019.