"حج رمزي" هذا العام وإجراءات صارمة من السعودية لعدم المخاطرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عدد السلطات السعودية، الخميس، 16 دولة علّق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

@malmahdali مرحبًا بك، الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا. نسعد بك

جاء ذلك في تغريدة للمديرية العامة للجوازات بالسعودية على صفحتها الرسمية بتويتر ردا على استفسار مغرد، سأل: "هل السفر الى الهند معلق للسعوديين ارجوا الرد؟"

وقالت الجوازات في تغريدتها: "مرحبًا بك، الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا. نسعد بك".

ويذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت الخميس، تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورنا وتعافي 2847 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 962 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 السابقة.