سوريا: مقتل 2 من طاقم مروحية بعد تحطمها فوق المنطقة الساحلية

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السورية، الخميس، مقتل اثنين من طاقم طائرة مروحية بعد تحطم الأخيرة في المنطقة الساحلية غرب البلاد.

سوريا: مقتل 2 من طاقم مروحية بعد تحطمها فوق المنطقة الساحلية
Credit: SANA

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان مصر عسكري أشار إلى أن سبب التحطم هو "خلل فني" اضطرت فيه الطائرة لتنفيذ مناورة هبوط اضطراري.

وأوضح المصدر وفقا للوكالة السورية: "أثناء تنفيذ مهمة تدريبية صباح (الخميس) لإحدى حوامات الجيش العربي السوري فوق المنطقة الساحلية تعرضت الحوامة لخلل فني ما اضطر طاقم الطائرة لتنفيذ هبوط اضطراري في منطقة جبلية وعرة وأدى ذلك إلى استشهاد اثنين ونجاة ثلاثة آخرين من طاقمها".

ولم تقدم الوكالة السورية أي معلومات إضافية عن نوع الطائرة أو تفاصيل الخلل الفني.

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