بعد قوله "معراج النبي قصة وهمية".. علاء مبارك يرد على إبراهيم عيسى

الشرق الأوسط
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علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، التي أنكر فيها حدوث واقعة معراج النبي محمد إلى السماء، المعروفة في الإسلام بحادثة الإسراء والمعراج.

وكتب علاء مبارك، في حسابه عبر تويتر، السبت: "أسلوب لا يليق دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب".

بينما تساءل علاء مبارك "ما الهدف من الطعن فى الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟" فالاسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، والإسراء والمعراج ثابتة فى القران والسنة".

كان عيسى قال في برنامجه "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس" المصرية، "ايه رأيك إن مفيش معراج هتصدق إن مفيش؟ وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة".

وأضاف عيسى "كتب السيرة والتاريخ والحديث هي من تقول ذلك، لكن هو يصدر لك الكتب التي تقول إنها حدثت، أما التي تنفي حدوث المعراج لا يتم الإشارة لها"، حسب قوله.

تعليق نجل الرئيس المصري السابق يأتي تزامنا مع انتقادات من الأزهر لما قاله عيسى، الذي أثار حالة من الجدل تجاه تعليقاته.

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