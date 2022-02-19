بعد قوله "معراج النبي قصة وهمية".. علاء مبارك يرد على إبراهيم عيسى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، التي أنكر فيها حدوث واقعة معراج النبي محمد إلى السماء، المعروفة في الإسلام بحادثة الإسراء والمعراج.

وكتب علاء مبارك، في حسابه عبر تويتر، السبت: "أسلوب لا يليق دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب".

بينما تساءل علاء مبارك "ما الهدف من الطعن فى الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟" فالاسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، والإسراء والمعراج ثابتة فى القران والسنة".

" إنه طلع "! اسلوب لا يليق دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة اما مع رسول الله نلتزم الأدب ..ما الهدف من الطعن فى الثوابت الاسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالاسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته ،والاسراء والمعراج ثابتة فى القران والسنة .. https://t.co/DqKgpn6q63

كان عيسى قال في برنامجه "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس" المصرية، "ايه رأيك إن مفيش معراج هتصدق إن مفيش؟ وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة".

وأضاف عيسى "كتب السيرة والتاريخ والحديث هي من تقول ذلك، لكن هو يصدر لك الكتب التي تقول إنها حدثت، أما التي تنفي حدوث المعراج لا يتم الإشارة لها"، حسب قوله.

تعليق نجل الرئيس المصري السابق يأتي تزامنا مع انتقادات من الأزهر لما قاله عيسى، الذي أثار حالة من الجدل تجاه تعليقاته.