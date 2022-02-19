لبنان يعلن عن إحباط تهريب 700 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الجمعة، إحباط عملية تهريب 700 ألف حبة كبتاغون كانت معدة للنقل برا بواسطة شاحنة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال مولوي، عبر حسابه على تويتر: "إنجاز جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تمكنت من إحباط عملية تهريب 700 ألف حبة كبتاغون كانت معدة للنقل برا بواسطة شاحنة إلى المملكة العربية السعودية #لكم_بالمرصاد".

وأضاف: "بعد عملية رصد دقيقة أوقف اللبناني ر.م في البقاع، وبنتيجة التحقيق معه تبين ارتباطه بالمطلوب غ.د شقيق أحد الموقوفين والمتورط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاغون إلى الدول العربية #تجار_الموت"، وتابع: "بعزم وإرادة تمكنت القوى الأمنية خلال أسبوع من إحباط 3 عمليات تهريب للمخدرات".

وأكد: "مستمرون بذلك منعاً لتصدير الأذى والشر إلى أشقائنا وحماية لمجتمعنا ومجتمعات الدول العربية".

يذكر أن وزير الداخلية اللبناني أعلن، في ديسمبر / كانون الأول عن ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون مخبأة في شحنة حمضيات في مرفأ بيروت وإحباط عملية تهريبها إلى إحدى الدول الخليجية، مؤكدا جدية السلطات اللبنانية في مكافحة تهريب المخدرات وحرصها على أفضل العلاقات مع "الدول الشقيقة"، على حد تعبيره.

ويعد تهريب المواد المخدرة من لبنان إلى السعودية من الملفات الشائكة في علاقات البلدين، حيث سبق أن أعربت الرياض عن استيائها، من تواصل تدفق المخدرات، وضبطها شحنات كبيرة قبل دخولها البلاد.