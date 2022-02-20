مصر.. أول رد رسمي على إبراهيم عيسى بعد "تكذيب" حادثة الإسراء والمعراج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمرت النيابة العامة المصرية، السبت، بالتحقيق في التصريحات التي أوردها الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى حول حادثة الإسراء والمعراج للنبي محمد بعد الضجة التي أثارها إثر "تكذيبها".

وكان عيسى قد قال في برنامجه "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس" المصرية، "ايه رأيك إن مفيش معراج هتصدق إن مفيش؟ وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة".

وأضاف عيسى "كتب السيرة والتاريخ والحديث هي من تقول ذلك، لكن هو يصدر لك الكتب التي تقول إنها حدثت، أما التي تنفي حدوث المعراج لا يتم الإشارة لها"، حسب قوله.

ونشرت النيابة العامة المصرية البيان على صفحتها الرسمية بفيسبوك وقالت فيه: "أمر السيد المستشار العام باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى وستعلن النيابة لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات".