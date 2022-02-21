لقاء سابق بين رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في عمّان - 19 يناير/ كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية، الاثنين، إلغاء لقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد ثبوت إصابة الخصاونة بفيروس كورونا.

وقال فيصل الشبول إن رئيس الوزراء الأردني أصيب بفيروس كورونا خلال تواجده في زيارة رسمية إلى مصر، حسب قناة "المملكة" الرسمية.

وأوضح الشبول أن نتيجة فحص أجراه الخصاونة الاثنين، عقب رئاسته اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، "ظهرت إيجابية، مع عدم وجود أعراض مرافقة للإصابة".

ونتيجة لذلك جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء الأردني، وإلغاء لقاءات رسمية مقررة، بما فيها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان سيتخلله نقل رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني إلى السيسي، وفقا لـ"الشبول".

وأشار الشبول إلى أن الخصاونة سيخضع للعزل المنزلي فور عودته إلى المملكة.

وسبق أن دخل رئيس الوزراء الأردني العزل المنزلي، بعد إصابة ابنه وابنته بفيروس كورونا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.