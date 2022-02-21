الرئيس الإيراني يصل إلى قطر.. وتميم بن حمد باستقباله

الشرق الأوسط
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الرئيس الإيراني يصل إلى قطر.. وتميم بن حمد باستقباله
Credit: PAVEL BEDNYAKOV / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى قطر، الإثنين، حيث كان باستقباله أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وحط الرئيس الإيراني في العاصمة القطرية، الدوحة، بأول زيارة رسمية له إلى دولة خليجية منذ توليه منصبه كرئيس للبلاد.

وسيناقش رئيسي العلاقات الثنائية مع قطر والقضايا الإقليمية والدولية مع أمير قطر، وفق ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية، والتي نشرت صورة لاستقبال الشيخ تميم بن حمد لرئيسي عبر صفحتها على موقع تويتر.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الإيراني على عدد من الاتفاقيات خلال زيارته إلى قطر بالإضافة إلى لقائه مع الجالية الإيرانية المقيمة في البلاد، وفقا لوكالة مهر.

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