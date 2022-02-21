الرئيس الإيراني يصل إلى قطر.. وتميم بن حمد باستقباله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى قطر، الإثنين، حيث كان باستقباله أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وحط الرئيس الإيراني في العاصمة القطرية، الدوحة، بأول زيارة رسمية له إلى دولة خليجية منذ توليه منصبه كرئيس للبلاد.

وسيناقش رئيسي العلاقات الثنائية مع قطر والقضايا الإقليمية والدولية مع أمير قطر، وفق ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية، والتي نشرت صورة لاستقبال الشيخ تميم بن حمد لرئيسي عبر صفحتها على موقع تويتر.

ایران کے صدر سید ابراہیم رئيسی دوحہ پہنچ گئے صدر رئیسی اس سفر میں قطر کے امیرشیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات ، علاقائي اور عالمی امور کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ https://t.co/CnCmmDxIJz https://t.co/MGIJyuRU89

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الإيراني على عدد من الاتفاقيات خلال زيارته إلى قطر بالإضافة إلى لقائه مع الجالية الإيرانية المقيمة في البلاد، وفقا لوكالة مهر.