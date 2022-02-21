إبراهيم رئيسي يزور قطر في أول زيارة لرئيس إيراني منذ أكثر من عقد

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، في أول زيارة يقوم بها زعيم إيراني للدولة الخليجية منذ 11 عامًا.

التقى رئيسي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل توقيع مجموعة من الصفقات المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية والاقتصاد.

يحضر رئيسي منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) الذي من المقرر انطلاقه الثلاثاء.

وعقب انتخابه في 2021، أعرب الرئيس الإيراني عن حرصه على تحسين العلاقات مع دول الخليج لتعزيز "الأمن الإقليمي".

وقال رئيسي في كلمة ألقاها من الدوحة "علينا أن نضمن تقوية علاقاتنا لتحسين التعاون الإقليمي".

ودعا رئيسي الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات من أجل التوصل إلى اتفاق في فيينا، حيث تتفاوض إيران مع القوى العالمية للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال أمير قطر الشيخ تميم في كلمة إن بلاده تتابع عن كثب المحادثات في فيينا، ومستعدة لتقديم "أي دعم من شأنه ضمان الاستقرار الإقليمي".

ودعا الشيخ تميم خلال كلمته رئيسي إلى حضور كأس العالم في قطر 2022.

تشترك قطر وإيران في أكبر حقل غاز في العالم، حقل جنوب فارس، الذي يحتوي على حوالي 1,88 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات.

زيارة رئيسي هي الأولى لرئيس إيراني إلى قطر منذ عام 2011. ومع ذلك، يتمتع البلدان بعلاقات وثيقة، لا سيما خلال المقاطعة التي استمرت ثلاث سنوات لقطر من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها في عام 2017.