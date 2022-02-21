النيابة العامة السعودية تكشف عقوبة "تحقير أو إهانة" العلم الوطني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت النيابة العامة السعودية عقوبة من "يُحقر" علم المملكة أو يُقدم على إهانته، مشيرة إلى أنها تصل للسجن سنة والغرامة.

وقالت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "يحظى علم المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام وتتوسطهما(لا إله إلا الله محمد رسول الله)وسيف مسلول،ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة".

وأشارت النيابة العامة إلى أن "كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال".

#النيابة_العامة يحظى علم #المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام وتتوسطهما(لا إله إلا الله محمد رسول الله)وسيف مسلول،ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة https://t.co/jhyWu7pTXB

وكان قد انتشر قبل أسابيع مقطع فيديو يُظهر مقيما في السعودية وهو ينتشل علما لفت به أدوات قرطاسية وأُلقيت في الطريق العام، ما أثار موجة من التأييد لتصرف المقيم وغضب على "إهانة" العلم الوطني وسط مطالبات بعقوبات شديدة.