دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينشر الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) كل شهر المتوسطات العالمية والإقليمية للنسبة المئوية للنساء في البرلمانات، أو مجالس الشعوب الوطنية. ويتم تصنيف البرلمانات حسب النسبة المئوية للمقاعد التي تشغلها النساء في المجالس النيابية أو الفردية. تأتي رواندا في المرتبة الأولى بنسبة كبيرة مع مجلس نواب تشغل النساء فيه نسبة 61.3% من مقاعده منذ يناير/كانون ثاني 2022.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإبادة الجماعية التي حدثت في عام 1994 والتي تركت 70% من الإناث. وعندما توقفت إراقة الدماء، اضطرت رواندا إلى تنفيذ تغييرات واسعة وفتح المجتمع أمام المرأة، وأخذت النساء في البدء بإعادة البناء لتصبح النساء العمود الفقري لرواندا اليوم.

واحتلت كوبا المركز الثاني لأعلى نسبة من النساء في الهيئة التشريعية بنسبة 53.4%. تليها نيكاراغوا بنسبة 50.6%. وتشغل النساء نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس النواب في المكسيك بالضبط (50%) لتكون هاتان الدولتان في المركز الرابع.

الإمارات هي الدولة الأعلى عربيًا على هذا الصعيد بنسبة 50% من النساء في المجلس الوطني، تلتها العراق بالمركز الـ 65 عالميًا بنسبة 28.9%. ومصر في المركز الثالث عربيًا (72 عالميًا) بنسبة 27.7% من النساء اللاتي يعملن بالبرلمان.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه الدول العشر الأولى التي تضم أكبر عدد من النساء في البرلمانات الوطنية وترتيب الدول العربية حسب النسبة المئوية للمقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات حتى يناير/ كانون الثاني 2022.