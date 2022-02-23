في اتصال مع لافروف.. عبدالله بن زايد يتحدث عن "قوة" العلاقة مع موسكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على قوة ومتانة العلاقة مع روسيا وبحث معه الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، في اتصال هاتفي الأربعاء.

وبحث عبدالله بن زايد مع لافروف علاقات "الصداقة والشراكة الاستراتيجية" بين الإمارات وروسيا، حسبما نقلت وكالة أنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وناقش الوزيران التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوام.

وأكد عبدالله بن زايد على "قوة ومتانة" علاقات الصادقة بين أبوظبي وموسكو وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وفقا لوام.