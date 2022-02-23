دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدرجت الإمارات العربية المتحدة فردًا و5 كيانات على قائمة الإرهاب، الأربعاء، قائلة إنهم "مرتبطون بدعم مليشيا الحوثي" ماليًا، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

ويأتي القرار بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أعضاء في "شبكة تمويل دولية للحوثيين"، مع تصعيدهم الهجمات "داخل اليمن وضد جيران اليمن". وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن الشبكة حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين.

وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء الإماراتي "أصدر القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2022، الذي تضمن إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب".

وأفادت الوكالة أن القرار "يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له".

وقالت الوكالة: "هذه الشركات والأفراد مرتبطون بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين".

وشملت القائمة شخصًا اسمه "عبده عبدالله دائل أحمد"

أما الكيانات التي شملتها القائمة فتضم ما يلي:

1. العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية.

2. شركة الحظاء للصرافة.

3. معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير.

4. الناقلة ثري (9109550 IMO)

5. بيريدوت للتجارة والشحن ذ م م.