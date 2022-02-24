دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الأربعاء، أنه أنكر واقعة المعراج للنبي محمد، وذكر عيسى، في أول ظهور إعلامي بعدما أثار جدلا، بعد تصريحاته عن واقعة المعراج أنه "لم ولن ينكر المعراج على الإطلاق" في جميع حلقات برنامجه التلفزيوني.

وقال إبراهيم عيسى، في برنامجه المذاع على إحدى القنوات المصرية: "لم أنكر المعراج على الإطلاق في أي حلقة، ولن أنكر المعراج وقلت إن هناك روايات مختلفة في الكتب عن الواقعة".

وأضاف: "حدث بعدها شيء جنوني لأن في تربص وسوء نية وسوء فهم"، وتابع: "زمان كنا بنقول الناس مبتقرأش طلع الناس مبتسمعش".

وقال عيسى عن نفسه: "يبدو إن أنا الكاتب اللى اتعرض لأكبر محكمة تفتيش في التاريخ لأسباب لها علاقة بالتقدم التكنولوجي".

وأضاف: "في خلال الأيام الماضية، تدخل ملايين الأشخاص في أفكاري وحياتي الخاصة"، وقال إنها "كانت محاكمة تفتيش كاملة لإبراهيم عيسى على شي لم أقله أصلا".

وذكر أنه كان يتحدث في "الحلقة عن هوية الدولة المصرية ووصلنا لفكرة احتكار رجال الدين للحقائق وتطرقت للمعراج في أقل من دقيقة عن الروايات المختلفة عن الواقعة".

كان الإعلامي المصري أثار عاصفة من الجدل واسعة النطاق، بعد تصريحاته عن واقعة المعراج، وقال عيسى إن الإسراء والمعراج "قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ والحديث هي من تقول ذلك، لكن هو يصدر لك الكتب التي تقول إنها حدثت، أما التي تنفي حدوث المعراج لا يتم الإشارة لها"، حسب قوله.

ووصف عيسى ما ورد عن "المعراج" بأنه "دعائى وغير حقيقى".

وسرت موجة من الجدل مصحوبة بردود فعل تجاه ما قاله إبراهيم عيسى، وقالت دار الإفتاء المصرية في حسابها في تويتر "رحلة الإسراء والمعراج حَدَثت قطعًا ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال".

ورد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، في صفحته على فيسبوك بأن "الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا رسول الله ﷺ المتواترة، الثابتة بنص القرآن الكريم فى سورتى "الإسراء" و"النجم"، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة فى الصحيحين والسنن والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة، والتى انعقد على ثبوت أدلتها ووقوع أحداثها إجماع المسلمين فى كل العصور، بما لا يدع مجالا لتشكيك طاعن، أو تحريف مرجف".

وأضاف مركز فتوى الأزهر أن "محاولات الطعن البائسة فى صحابة سيدنا رسول الله... جرم محرم، وجرأة مستهجنة ومرفوضة، ودرب من التجاوز البغيض والمستنكر".

وانتقد "غير المتخصصين؛ سيما إذا كانوا من مروجى الأفكار والتوجهات المتطرفة، التى تفتعل الأزمات، وتثير الفتن، وتفتقر إلى أبسط معايير العلم والمهنية والمصداقية، وتستثمر الأحداث والمناسبات فى النيل من المقدسات الدينية، والطعن فى الثوابت الإسلامية بصورة متكررة ممنهجة".

وعادة ما يحيى المسلمون ليلة الإسراء والمعراج في 27 من شهر رجب (تحدد موعدها هذا العام في 28 فبراير/ شباط).

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إنه بصدد إعداد تقرير بشأن ما ورد في برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه إبراهيم عيسى، تمهيداً لاتخاذ إجراء قانونى حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التى أصدرها المجلس، حسب بيان له.

وقال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري "هذا الكلام الخطير"، وأنه محاولة هدفها "إشاعة أجواء من الفتنة، والتشكيك في ثوابت الدين، وإهانة الرموز، بما يخالف نصوص الدستور والقانون".

ودعا بكري في حسابه على تويتر، إلى تحرك فوري لمحاسبة عيسى على ما اعتبره "جرائم علنية"، حسب تعبيره.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي وقال النائب العام، في بيان، إن "النيابة ستعلن لاحقا عما ستُسفر عنه التحقيقات".