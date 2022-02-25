دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، الجمعة، وناقشا "أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية".

وقالت الخارجية السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من غويتريس.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين استعرضا "أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة".

وبحث الطرفان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وناقشا أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

ويتزامن هذا الاتصال مع الغزو الروسي لأوكرانيا والذي لم يصدر بعد تعليق من الحكومة السعودية عليه.