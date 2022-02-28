حمد بن جاسم يوجه رسالة لدول الخليج ويحذر من سيناريو "أوروبا المصدومة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، رسالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة "إعادة النظر" في أوضاعها بشتى المجالات مستشهدا بما تعيشه أوروبا في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بن جاسم على موقع تويتر: "إذ تدور رحى الحرب في أوكرانيا الآن فقد أصبحت مصداقية أوروبا وأمريكا وحلف النيتو على المحك. فأوروبا فاقت بعد سنوات من السبات العميق والغفلة عن إقامة قوة عسكرية أوروبية مشتركة قادرة على حمايتها وضمان قرارها المستقل، وبدلا من ذلك تخفيض عديد جيوشها وعتادها"، حسب قوله.

وأضاف الدبلوماسي القطري السابق: "في عالمنا اليوم فإن الدول لا بد أن تدرس أوضاعها ومستقبلها وتقيم تحالفاتها على أسس علمية واستراتيجة بعيدا عن العواطف والظروف الآنية ومن دون ارتجال واستعجال. ولعل هذا الدرب هو ما ينبغي لمجلس التعاون أن يتنبه له في ضوء تطورات الاوضاع في أوروبا واندلاع الحرب في أوكرانيا"، على حد تعبيره.

وأردف حمد بن جاسم قائلا: "وما يثيره ذلك من مخاوف ومخاطر تهدد العالم بأسره ومنطقتنا على رأسه. ولذلك فلا بد لدول المجلس من أن تعيد النظر في أوضاعها في شتى المجالات، وتضع استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد للتعامل مع المتغيرات"، على حد قوله.

وختم رئيس وزراء قطر الأسبق قائلا: "إن أوروبا المصدومة اليوم تدرس بشكل جماعي ومنفرد واقعها ومستقبلها وتستذكر أيام الحرب الباردة بين الشرق والغرب بل وحتى أوضاعها ما قبل الحرب العالمية الثانية"، حسب قوله.